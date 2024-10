Flamengo vê suspiro final por Brasileirão contra o Inter; veja as contas

O Flamengo está com a calculadora nas mãos para a reta final do Campeonato Brasileiro. Cumprindo nesta quarta-feira (30) o jogo atrasado com o Internacional, o rubro-negro vê um suspiro final na chance de manter vivo o sonho do ainda improvável título na competição. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais.

Quais são as contas

O Fla é o quarto colocado, com 54 pontos, dez a menos que o Botafogo. O Palmeiras está em segundo, com 61, e o Fortaleza em terceiro, com 57.

Uma vitória simples já coloca o Flamengo em terceiro lugar. Uma derrota tira a equipe até do G4, já que o Inter está em quinto, com 52 pontos.