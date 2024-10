City sofre, vence vice-lanterna com gol de Haaland e lidera o Inglês

Já o Southampton segue sem vencer após nove jogos na Premier League e continua na vice-lanterna, com apenas um ponto.

O Manchester City criou bastante, mas não converteu as chances ao longo da partida e viu o Southampton assustar na reta final do jogo. O empate do vice-lanterna ficou perto, mas a defesa dos Citizens conseguiu dar conta do recado.

Os times voltam a campo já no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O City joga na quarta-feira (30), às 17h15 (de Brasília), contra o Tottenham, em Londres, enquanto o Southampton recebe o Stoke City um dia antes, terça-feira (29), às 16h45.

Como foi o jogo

Não foram tantas chances de gol, mas o domínio do City na etapa inicial foi absoluto. Tanto é que o Southampton finalizou pela primeira vez só nos acréscimos. Os Citizens passaram a maior parte da etapa inicial no campo de ataque, e o primeiro gol chegou logo após o apito inicial depois de boa jogada de Matheus Nunes pela esquerda e mais uma finalização matadora de Haaland. A impressão era de que o City passearia no Etihad, mas o time de Guardiola passou a encontrar dificuldades para encontrar espaço para as finalizações e ainda viu o Southampton quase empatar em contra-ataque no último lance antes do intervalo. Sorte do City que a bola foi na trave.

O City conseguiu ser mais agressivo na etapa final, com Savinho bastante produtivo, e criou uma chance de gol atrás da outra, mas não conseguiu converter nenhuma delas. Com isso, o jogo ganhou ares de drama ao longo do segundo tempo, com o Southampton conseguindo escapar em alguns contra-ataques e ficando perto do gol de empate. Algo incomum de se ver, Haaland cansou de perder gols (alguns até em chances claras) e terminou o jogo aparentemente insatisfeito com seu desempenho, apesar do gol.