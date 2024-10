Agentes da Guarda Municipal são afastados após agressão a botafoguenses

George Soares segue internado. O Botafogo enviou representantes ao hospital em que o torcedor está para oferecer apoio aos familiares.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes informou que os agentes que aparecem nas imagens estão afastados das suas funções e ainda podem sofrer demissão após o fim das apurações sobre o caso.

Queria dar uma satisfação (...). Os agentes envolvidos nesse conflito com a torcida do Botafogo, especificamente os que cometeram as agressões totalmente desproporcionais, já foram afastados das suas funções. Vão ser apurados (os fatos) e, se comprovando aquilo que parece óbvio no vídeo, eles vão ser desligados de suas funções.

Eduardo Paes.

Veja a nota do Botafogo

O Botafogo cobrou explicações da Guarda Municipal pelas agressões e truculência com seus torcedores, incluindo mulheres e idosos, na última quarta (23), e reitera que não vai aceitar tal absurdo e desrespeito contra seu maior patrimônio: a sua torcida. Temos certeza de que a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal não compactuam com tal tipo de conduta e, com isso, exigimos que os agentes envolvidos sejam punidos com o rigor da lei e afastados permanentemente de todos os eventos desportivos que envolvam o Glorioso.

O Clube deseja força e espera uma pronta recuperação ao torcedor George Soares, uma das vítimas das agressões e que se encontra hospitalizado. O Botafogo enviou representantes ao local para dar apoio aos familiares e acompanha o caso de perto.