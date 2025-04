Cássio falha, Cruzeiro perde para Palestino e agoniza na Sul-Americana

O Cruzeiro voltou a bobear na Sul-Americana, perdeu por 2 a 1 para o Palestino fora de casa e se complicou de vez na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Benítez inaugurou o placar e Eduardo empatou já no 2° tempo, mas uma trapalhada de Cássio — em conjunto com a marcação mineira — selou a vitória dos mandantes. A noite também ficou marcada pela falta de eficiência ofensiva do time brasileiro, que empilhou gols perdidos.

Com o resultado, a equipe de Leonardo Jardim continuou zerada em três jogos do Grupo E e pode ser eliminada na próxima rodada. Os chilenos, por outro lado, alcançaram os 6 pontos, atrás do líder Mushuc Runa. O Unión Santa Fe completa a chave.