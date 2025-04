Palmeiras: Há vida sem Estêvão? Resgate dentro do elenco pode ser saída

Sem dúvida, faz muita falta, mas o Palmeiras vem produzindo outro atletas promissores da base e fez contratações que têm muito para dar certo. [...] Até jogadores por quem não se dava mais nada, de quem a torcida já tinha desistido, como o Felipe Anderson e o Giay, estão brilhando.

Alicia Klein

Classificação e jogos Libertadores

Massini: Abel monta times com brilho de vários

Existe uma consistência no trabalho. Das sete vitórias seguidas do Palmeiras hoje, em qual o Estêvão acabou com o jogo? Em nenhuma delas. Então, começa a aparecer um, outro, jogadores que estão jogando bem, fazendo bons jogos. Isso é um caminho que o Abel monta para os times dele. [...] Aparece o Flaco, no outro jogo foi o Facundo, no outro jogo o Weverton pegou o pênalti.

Paulo Massini

