TJD-SP aplica punições a Corinthians e Palmeiras por confusão na final do Paulista; veja detalhes

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) aplicou punições a Corinthians e Palmeiras por ocorrências na final do Campeonato Paulista, que aconteceu no dia 27 de março, na Neo Química Arena. O duelo terminou empatado, mas com a taça sendo levantada pelos donos da casa.

O Corinthians foi denunciado por infrações ao Art. 213, incisos I e III, 1° parágrafo em quatro oportunidades: "I - desordens em sua praça de desporto; e III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. Nas duas com perda de mando, recebeu mais uma multa de R$ 50 mil em cada. Em uma, foi multado em R$ 100 mil e na outra mais R$ 20 mil.

Assim, além de pagar o valor de R$ 220 mil, terá que cumprir dois jogos sem torcida na Neo Química Arena no Campeonato Paulista de 2026. Na reta final do jogo contra o Palmeiras, torcedores do Corinthians acenderam sinalizadores e atiraram alguns objetos nos gramados, quase atingindo atletas do próprio time.