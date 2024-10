Merengues e culés: entenda os apelidos dos torcedores de Real e Barcelona

No entanto, essa não é a única explicação existente. O historiador Luis Javier Bravo, membro do Centro de Investigações de História e Estatística do Futebol Espanhol (Cihefe), encontrou uma primeira referência ao clube como 'Merengue' em um artigo de 1916.

A publicação em questão classificou a partida do Real Madrid contra o Athletic de Madrid como "muito dura", referindo-se ao estilo de jogo da equipe que "sofria com falta de prática".

Em função disso, alguns torcedores chamaram o time de "Merengue FC". A alusão ao doce foi feita por causa do suspiro, que, apesar de macio, é visualmente duro por fora devido à camada de açúcar que o reveste.

Os Culés

Por qué "culés" ? En el antiguo estadio de Les Corts, última fila topaba el muro, dejando los cuxxx a la vista. 1947 pic.twitter.com/gMOWzFlTE9 -- Daniel Rucks (@RucksDelBo) September 5, 2016

No caso do Barcelona, o apelido é mais claro e evidente, e vem de ainda mais longe, de quando os torcedores disputavam os seus jogos no campo da antiga Calle de la Industria, antes de chegarem a Les Corts (entre 1922 e 1957), estádio pré-Camp Nou.