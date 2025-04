Dá para comemorar? Colunistas debatem vitória suada do Corinthians na Sula

Para o time não fica nada. Ficou o treinador interino, que não fica para a temporada, o Corinthians não se achou sem o Garro, sem um jeito de jogar no meio-campo, o Carrillo é sempre o melhor do time. É muito pouco contra um adversário muito fraco.

Vitor Guedes

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Alicia: Resultado importante, mas problemas continuam

O Corinthians precisou fazer um jogo épico contra um adversário que tem zero pontos na Sul-Americana por causa do Félix Torres. Ele arrisca o título paulista contra o Palmeiras. Alguém tem que falar com ele. [...] Hoje foi um resultado bom diante das circunstâncias dentro e fora de campo, mas continua tendo problemas muito sérios.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)