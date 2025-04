"Temos que colocar a mão na consciência", afirma Fabrício Bruno após terceira derrota seguida do Cruzeiro na Sul-Americana

Com o revés, o Cruzeiro permaneceu com nenhuma unidade, na quarta e última colocação do Grupo E, e só perdeu no torneio continental até o momento (Club Atlético Unión, Mushuc Runa e Palestino). Do outro lado, com a vitória, o Palestino alcançou seis somados, na segunda posição.

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vasco, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.