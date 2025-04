Corinthians registra menos de 40 mil pessoas na Arena contra o Racing-URU e encerra sequência de 33 jogos

Apesar da marca abaixo na última quinta-feira, o Timão registra números expressivos quanto ao público nesta temporada. Além de já ter quebrado o recorde, como mencionado acima, a equipe já levou mais de 600 mil torcedores ao estádio em 2025.

O Corinthians, agora, terá uma sequência de dois jogos fora de casa. Primeiro, o Alvinegro encara o Flamengo às 16h (de Brasília) deste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Depois, pega o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 21h30, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A Fiel Torcida estará presente no Rio de Janeiro, uma vez que todos os ingressos para a torcida visitante já foram esgotados.