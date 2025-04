Athletico-PR é superado pelo Novorizontino e pode perder a liderança da Série B

O Athletico-PR perdeu do Novorizontino por 2 a 1 nesta quinta-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Jorge Ismael de Biasi. Pablo Dyego balançaram as redes para os mandantes, enquanto Renan Peixoto marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Furacão segue com nove pontos e pode perder a liderança da Série B nesta rodada. Do outro lado, a equipe paulista ocupa a quarta posição, com a mesma pontuação.

Os dois clubes, agora, voltam as suas atenções ao jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Athletico-PR entra em campo na próxima quinta-feira, contra o Brusque. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Joinville. O Novorizontino, por sua vez, enfrenta o Corinthians, em casa, às 21h30 de quarta-feira.