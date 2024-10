Justiça mantém prisão, e 21 torcedores do Peñarol vão para cadeia no Rio

Os 22 uruguaios estavam detidos desde o dia da baderna. De quarta (23) para quinta (24) eles ficaram presos na Cidade da Polícia e, de quinta para sexta (25), no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte (RJ), mesmo local onde ocorreu a audiência de custódia.

Classificação e jogos Libertadores

Os torcedores do Peñarol foram autuados por diversos crimes: porte de arma, racismo, roubo, associação criminosa, incêndio, dano qualificado e resistência à prisão. Além disso, responderão também por artigos do Estatuto do Torcedor.

Os demais detidos no dia anterior - cerca de 260 - foram escoltados até a divisa do Rio de Janeiro para deixar o Estado. Eles também responderão por artigos do Estatuto do Torcedor.

Os uruguaios que continuam presos e seguem para cadeia são: Alvaro Marcelo Garin, Nikleson Cabrera, Michael Nicols, Federico Gonzales, Felipe Pedrini, Luís Antonio Cursio, Santiago Zapata, Jorge Lucio da Silva Limas, Carlos Ramiro Tambrideguy Lara, Lautaro Machado Raimondi, Santiago Facundo, Sacramento Rodriguez, José Telechea, Roy Martinez, Esteban Emanuel Silveira Sena, Franco Ezequiel Berriel Merlo, Carlos Francisco Sauco, Anthony Alexis Rosa Balles, Ezequiel Rodrigues, Cesar Daniel Camurati Alvarez.

Reclamaram de fome na Cidade da Polícia

Quando os uruguaios ainda estavam na Cidade da Polícia, eles reclamaram de fome. O UOL registrou o momento quando eles entravam no camburão, onde foram transferidos para o presídio de Benfica: "Não nos deram algo para comer".