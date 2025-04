FPA e SESP unidos para levar atletismo às comunidades em situação de vulnerabilidade

Nesta semana, aconteceu uma reunião entre a Federação Paulista de Atletismo (FPA) e a Secretaria de Esportes no Estado de São Paulo. Com o objetivo de criar projetos de atletismo para as comunidades carentes, o encontro juntou o presidente da FPA, Joel Oliveira, o diretor da coordenadoria de esportes e lazer da Secretaria, Luis Carlos Oliveira, e o coordenador, Coronel Carlos Henrique Ferreira de Araújo.

A reunião é o começo dos diálogos sobre os projetos voltados para a população em situação de vulnerabilidade social no estado. Além disso, planejam a inauguração de estruturas de atletismo em São Paulo.

"Uma grande alegria recebermos o Dr. Luis, que foi um dos grandes atletas da FPA na velocidade, e agora uma autoridade internacional da avaliação física e do esporte, acompanhado pelo coordenador, que iniciou seus trabalhos na SESP já com excelente disposição e abertura para o diálogo. A Federação está totalmente à disposição para colaborar com todos os projetos que puderem fomentar mais esporte, em especial o atletismo, e trabalharemos em tudo o que for possível para somar esforços", destacou Joel.