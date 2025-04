Fluminense e Renato Gaúcho alinham acordo, e técnico aguarda proposta final

O Fluminense tem como encaminhada a contratação do técnico Renato Gaúcho, que estava livre no mercado após ter deixado o Grêmio no final do ano passado.

As partes acertaram bases salariais na manhã desta quinta-feira, e o Tricolor das Laranjeiras vai enviar ainda nesta tarde a proposta final para o representante do técnico. A tendência é que o acerto saia ainda nesta semana.

Caso dê o ok para a oferta, essa será a sexta passagem de Renato Gaúcho como técnico do Fluminense. A última vez que o treinador tinha comandado o Flu foi na temporada de 2014. Pelo clube, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007.