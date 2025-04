Em má fase, Igor Jesus marcou apenas um gol nos últimos 18 jogos pelo Botafogo

O atacante Igor Jesus está sofrendo para repetir as boas atuações que teve com a camisa do Botafogo em 2024. Contabilizando seus últimos 18 jogos com o Glorioso, o jogador de 24 anos marcou apenas um gol e deu duas assistências.

O último tento do atacante foi há mais de três meses, quando fez o primeiro gol do Botafogo na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, em 28 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. Desde então, já são nove partidas sem marcar. Além disso, as duas assistências citadas acima ocorreram ainda no ano passado: contra o Palmeiras (26 de novembro de 2024) e São Paulo (08 de dezembro de 2024).