Gabigol vai ao Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento de caso de doping

O atacante Gabriel Barbosa, hoje no Cruzeiro, viajou até o Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento do recurso do seu caso de doping, que foi marcado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para esta quinta-feira e sexta-feira.

Gabigol entrou com um recurso contra a decisão da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a União Federal, que condenaram o jogador a dois anos de suspensão no dia 25 de março de 2024. O atacante foi acusado de fraudar um exame antidoping ainda em abril de 2023, quando defendia as cores do Flamengo.

Na ocasião, Gabigol teria dificultado a coleta do exame, se irritando quando foi acompanhado até o local para urinar e não teria lacrado o recipiente como deveria.