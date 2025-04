Fluminense encaminha contratação de Renato Gaúcho

Como treinador do Fluminense Renato Gaúcho se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2007, contra o Brasiliense, seu primeiro título na beira do campo, e foi vice-campeão da Libertadores no ano seguinte, em 2008, caindo para a LDU nos pênaltis, em pleno Maracanã.

Há a expectativa de que Renato Gaúcho já estreie à frente do Fluminense no duelo do próximo domingo, contra o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Gaúcho era um dos cotados para ser o substituto de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira. A prioridade da CBF, entretanto, é um treinador estrangeiro, com Jorge Jesus e Carlo Ancelotti despontando como os favoritos para o cargo.