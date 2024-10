Seleção carece de talento ou problema é Dorival? Colunistas debatem

O show dos brasileiros — Vini Jr fez três gols na vitória do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund, e Raphinha também marcou três vezes no triunfo do Barcelona por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique — é um bom sinal para a seleção, disse Alicia Klein no programa.

Material [a seleção] tem. Seria muito mais difícil de reverter se o Brasil não tivesse as peças. Trocar um técnico é mais fácil do que esperar uma geração inteira mudar e conseguir novos talentos.

O que a gente precisa fazer para eles renderem juntos? [...] O Brasil carece de criatividade no meio-campo. Mesmo para jogadores mais talentosos, como Raphinha e Vini Junior [...], a bola chega menos do que no Real Madrid e no Barcelona.

Já na opinião de Danilo Lavieri, o problema passa pelos treinadores da seleção e pela própria CBF, mas também tem a ver com a adaptação dos jogadores.

O Dorival obviamente tem culpa. [...] Mas vou fazer uma comparação com o resto das seleções. [...] Com exceção da Espanha, em que os jogadores conseguem repetir as atuações dos clubes [...], é difícil ver o Bellingham jogando bem, o Mbappé na França não consegue repetir o melhor futebol.