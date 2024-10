Barcelona goleia e dá 'olé' no Bayern com show de Raphinha e lei do ex

O Barcelona chegou aos seis pontos e assumiu a 10ª colocação na tabela da Champions. O Bayern, por outro lado, segue com apenas três e está na 23ª posição.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Os dois times voltam a campo pela Champions no dia 6 de novembro, às 17h (de Brasília). O Barcelona visita o Estrela Vermelha, enquanto o Bayern recebe o Benfica.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve gol-relâmpago, lei do ex e show de Raphinha. O jogo foi elétrico durante toda a etapa inicial, muito por causa do gol marcado por Raphinha ainda dentro do primeiro minuto de bola rolando. O Bayern precisou se lançar com tudo ao ataque, teve um gol de Kane anulado, mas, pouco depois, não perdoou. O empate acordou novamente o Barcelona, que voltou a mandar no confronto, contou com a lei do ex de Lewandowski e ainda teve um golaço de Raphinha a seu favor para ir tranquilo para o vestiário.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Bayern pela Champions League Imagem: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images

O Bayern parecia controlar o segundo tempo até Raphinha aparecer de novo. A equipe alemã voltou dominando as ações ofensivas e criando perigo, mas viu tudo ir por água abaixo quando o atacante brasileiro fez o quarto do Barcelona na partida e decretou a festa. A goleada levou a torcida ao delírio, originando gritos de 'olé' enquanto a equipe tocava a bola em campo diante de um adversário atordoado e sem reação. O placar só não ficou mais elástico pela imprecisão do Barça no momento de concluir as demais jogadas.