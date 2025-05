Estatuto da CBF dá mais poder a Ednaldo até para mexer na camisa da seleção

A recente reforma do estatuto da CBF mexeu no equilíbrio de poder dentro da entidade. Ajustes no texto deixam mais clara a centralização de poder no presidente — neste caso, Ednaldo Rodrigues — reduzindo a influência da diretoria.

Ednaldo ficou mais empoderado em várias questões, até mesmo para decidir e aprovar o uniforme da seleção brasileira.

As mudanças também envolvem a supressão de artigos que tratavam da contratação de parentes e do afastamento do presidente por parte da diretoria.