Raphinha faz triplete no Bayern Munique e é ovacionado em Barcelona

Daí em diante, sob incessante som de olé, o baile continuou para perplexidade dos bávaros.

Então, aos 75, Olmo o substituiu e o estádio ficou em pé para ovacionar o autor de três gols no seu 100° jogo com a camisa do Barcelona.

Depois de Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, mais um atacante brasileiro brilha no clube catalão, que teve também Evaristo de Macedo.

Por que será que Raphinha, Savinho, Vinícius Júnior e Rodrygo rendem muito mais em seus times do que na Seleção Brasileira?