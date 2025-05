Novo técnico do Brasil, Ancelotti é alvo do MP da Espanha por fraude fiscal

O promotor do MP diz que Ancelotti "alega uma ignorância que dificilmente pode ser acolhida". "Entendemos que concorrem os fatos de fraude, ocultação e omissão", completa. Já o advogado do técnico, Carlos Zabala, afirma que seu cliente "não tinha muita clareza do que estava assinando". Ele ainda acusa a Justiça de querer submeter o treinador ao "ridículo público".

O técnico Carlo Ancelotti afirma ser inocente, nega as acusações e diz ter sido aconselhado pelo clube a estruturar o salário dessa forma. Ele prestou depoimento no tribunal no começo de abril, mas o MP manteve o pedido de prisão. Agora, a solicitação da promotoria precisa da análise de um juiz.

Essa é uma história antiga, que começou há oito anos, onde o Ministério Público acredita que eu era residente e eu acredito que não era um residente. Já paguei a multa, o dinheiro já está na promotoria. Os advogados estão discutindo para encontrar uma solução. Estou convencido de que sou inocente, que não era residente em 2015, eles [Ministério Público espanhol] acham que sim. Vamos ver o que o juiz decid e Ancelotti, ao streaming espanhol Movistar +, ainda em março

Mesmo que Ancelotti seja condenado, este tipo de caso, na prática, dificilmente termina com prisão efetiva do acusado. Mesmo sem acordo com o Ministério Público, o pagamento antecipado da dívida implica uma redução da pena que permite a sua suspensão.

Ancelotti chega ao Brasil no dia 26 de maio, quando dá início ao seu trabalho sob o comando da seleção. Já em seu primeiro dia no cargo, ele fará a convocação para os duelos contra Equador e Paraguai, nos dias 6 e 9 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação será feita a partir de uma pré-lista, elaborada por Juan e Rodrigo Caetano.