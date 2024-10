Haaland faz 'gol de caratê', e City atropela Sparta Praga na Champions

As equipes voltam a jogar pela Champions no início de novembro. O City encara o Sporting, fora de casa, na terça (5), enquanto o Sparta Praga recebe o Brest no dia seguinte.

Como foi o jogo

O City iniciou a partida de maneira avassaladora e abriu o placar aos 2 minutos. Após jogada trabalhada pelo meio, Foden recebeu de Akanji ainda fora da área, girou rápido e acertou um lindo chute cruzado: 1 a 0.

O gol obrigou o Sparta Praga a sair para o jogo — mesmo que em meio às constantes investidas dos comandados de Pep Guardiola. Em uma das tentativas, Haraslin completou cruzamento de Preciado com uma tentativa de bicicleta que parou longe da meta defendida por Ortega.

Vindahl se transformou no principal responsável por manter a diferença de apenas um gol até o intervalo. O goleiro do clube tcheco bloqueou finalizações de Savinho, Bernardo Silva e, principalmente, Haaland, que ficou no quase em ao menos duas boas oportunidades.

Um gol anulado evitou um "déjà vu" no início do 2° tempo: aos 2 minutos, Aké aproveitou rebote após cobrança de escanteio de Bernardo Silva e balançou as redes, mas o lance foi invalidado pela arbitragem. O motivo? Mão na bola do atleta do City pouco antes da batida.