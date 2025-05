Ex-melhor do mundo e amigo diz que Brasil é o que Ancelotti precisa

Ganhador da Bola de Ouro de 2004, o atacante Shevchenko foi dirigido pelo técnico Carlo Ancelotti durante anos enquanto defendeu o Milan.

Durante esse período, tornou-se amigo do técnico que assumirá a seleção brasileira a partir de 26 de maio. Ao avaliar sua contratação, Shevchenko afirmou que é um triunfo para o Brasil pelas qualidades do treinador.

"Já é uma grande vitória para o Brasil. Assinar com um dos mais importantes e influentes treinadores dos últimos 20 anos já é uma vitória. Carlo é fantástico, um ser humano incrível. Sua maior qualidade é trabalhar jogadores, seja na parte tática, seja na parte psicológica. O técnico de seleção tem que ter a qualidade de manter um time unido", analisou, em entrevista concedida durante participação no jogo de lendas da Fifa, que aconteceu no campo da sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai.