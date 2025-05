Do 'impossível' ao dia do sim: Ednaldo detalha acordo com Ancelotti

Ednaldo lista motivos para a escolha: elogios de seus jogadores, seu trabalho mental, a capacidade de lidar com situações de pressão. Particularmente importante no momento de turbulência da seleção brasileira, vinda de uma goleada para a Argentina.

Na CBF, há também a turbulência política com ação judicial para tentar tirar Ednaldo da presidência da entidade. O dirigente diz que o assunto é dos advogados, mas reforça que há muitas inverdades sendo ditas nesse tema.

Veja a entrevista abaixo dada no Paraguai, onde ocorre o Congresso da Fifa.

Presidente, uma coisa que ouvimos muito durante o processo da escolha do técnico foi que você quis muito o Ancelotti enquanto havia uma pressão para fechar mais rápido. Por que você fez essa opção por esperar e insistir no Ancelotti que era seu sonho?

Olha, Rodrigo, porque não tínhamos certeza de que outros treinadores teriam também a disponibilidade que buscávamos como data máxima que era 26 de maio. Terminou acontecendo no caso do Jorge Jesus de ele sair antes, mas a previsão dele era ir até o Mundial de Clubes. Se estavam todos dentro dessas diretrizes, eu fiz opção de manter a linha desde lá atrás por já ter tratado das questões de contrato -- até porque tinha um contrato. Não tinha nada novo (com Ancelotti). Teria de partir do zero, falar com o clube, conversar. Foi assim com o próprio Real nessa situação.

Às vezes as pessoas falam: o tempo demorou. Mas tem detalhes que as pessoas não percebem e não podemos informar. Tenho como índole respeitar os profissionais até quando estiverem conosco. Não pude fazer qualquer movimento com qualquer treinador enquanto o Dorival estivesse conosco. Não faço tratativa com antecedência com pessoa no cargo. Tive de respeitar.

Retomei novamente. Não foi diretamente com o treinador. Respeito as instituições. Tive de começar tudo novamente através do próprio clube.