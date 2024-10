Mais caro da história deve ser opção para reforço de R$ 77 mi no Flamengo

De la Cruz é o quinto jogador mais caro do clube, custando R$ 77,7 milhões. Conforme mostrado no balanço, essa negociação teve valores totais de R$ 102,074 milhões, sendo mais de R$ 92 milhões entre direitos federativos e luvas, além de R$ 9 milhões de custo com intermediação.

O uruguaio perdeu protagonismo e vem sofrendo com repetidas lesões após a Copa América. No mercado, o Flamengo buscou um jogador versátil no meio-campo, mas que prefere atuar como um segundo volante. Por isso, achou a reposição ideal para o meia.

A comissão técnica também entende desta maneira, apesar de Filipe ter colocado ele como meia no Fla-Flu. Com Tite ele também atuou das duas formas. Nos três melhores jogos de Alcaraz pelo Fla, ele esteve de segundo volante. Contra o Corinthians duas vezes, quando entrou na vaga de Pulgar no Brasileirão e na de De la Cruz na Copa do Brasil, além do jogo com o Athletico, que iniciou como titular.

Alcaraz tem oito jogos pelo Flamengo, sendo três como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Quando começou no banco, só não foi utilizado uma vez, no empate contra o Peñarol que culminou na eliminação do time na Libertadores, fato que gerou grandes críticas a Tite.

Contra o Corinthians no último domingo, Alcaraz jogou 36 minutos. De la Cruz se machucou logo no início do segundo tempo e saiu. O uruguaio acertou 75% dos passes, acertou um drible e errou o cruzamento e as bolas longas que tentou. Ele perdeu a posse 12 vezes. O argentino teve 73% de acerto nos passes, deu um passe decisivo, acertou um cruzamento e uma bola longa, além de ter uma finalização bloqueada. Ele deu um drible correto e perdeu a posse nove vezes.

A oportunidade de se firmar pode vir neste sábado, contra o Juventude. Charly está jogando com o efeito suspensivo depois de receber uma suspensão de quatro jogos pela expulsão contra o Corinthians. O Fla entra em campo às 16h30 no Maracanã.