De la Cruz jogou 90 minutos três vezes pós-Copa América e preocupa Flamengo

Desde que voltou da Copa América, o uruguaio completou 90 minutos apenas três vezes. A maioria dos problemas físicos, inclusive, aconteceu no período depois do torneio de seleções. O meia desfalcou o Fla 10 vezes no segundo semestre e duas no primeiro. Essa é a temporada com menos participações em gols desde 2018, quando deu só quatro assistências.

Depois de um primeiro semestre promissor, De la Cruz não consegue mais emplacar uma sequência. Por isso, teve uma queda importante de rendimento. Até a Copa América, ele tinha disputado 25 partidas (1.875 minutos) com dois gols e três assistências. Depois, foram 13 jogos (924 minutos) e somente duas assistências.

De la Cruz só não jogou em um jogo no Carioca. Vale lembrar que na estreia contra o Audax ele não estava inscrito ainda e na segunda e terceira rodadas o uruguaio estava com o elenco principal na pré-temporada. Ainda com Tite no comando, a comissão negou que tenha errado no planejamento com os titulares no Estadual.

De la Cruz tem um problema no joelho que o limita. Nas partidas que o Flamengo fez em campo sintético, por exemplo, ele não jogou.

Quando vai para o Uruguai, De la Cruz também não fica 100%. No primeiro amistoso do ano, ficou fora dos relacionados, mas atuou no segundo por 45 minutos. Na segunda convocação, ficou com o time principal apenas treinando e não jogou. Já na Copa América, só não foi titular na estreia, mas perdeu a disputa de terceiro lugar por suspensão. Na Data Fifa de setembro, ele ficou fora por lesão e na última retornou, mas atuou só por 45 minutos na segunda partida.

Problemas físicos de De la Cruz em 2024