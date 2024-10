De la Cruz faz exame, tem lesão na coxa direita e desfalca o Flamengo

Nico De la Cruz realizou exames nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

O que aconteceu

De la Cruz sentiu a coxa esquerda aos oito minutos do segundo tempo na semifinal. Ele foi substituído na hora por Alcaraz e chegou ao Rio de Janeiro mancando.

O jogador foi avaliado na reapresentação do elenco no CT. O grupo recebeu folga na segunda-feira após a classificação.