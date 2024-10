Provocação? Hernan explica luzes apagadas e som no vestiário do Flamengo

Segundo a minha apuração, quando eu fui conversar com as pessoas do Corinthians, esse ambiente vaza para as salas e vestiário visitante. Ele fica com um eco dentro. Para quem frequenta a arena, tem o estádio e, na parte interna, tem várias salas. E essas salas têm um eco, porque são salas sempre muito grandes, amplas, e o vestiário visitante fica com um eco muito alto. Então, estava a todo volume, essa torcida do Corinthians, numa caixa de som. André Hernan

Falta de luz no vestiário

Hernan contou que o estafe do Flamengo ficou bastante irritado nos bastidores, e que o Corinthians negou que o som alto e a queda de luz tenham sido para provocar ou descentrar o rival.

Quando eu perguntei sobre falta de luz, foi num corredor de acesso, o corredor é comprido. Uma parte do corredor teve um problema de interruptor, que foi resolvido na mesma hora, segundo o Corinthians.

A reclamação do Flamengo foi um pouco mais veemente. Não só na entrevista do Braz, mas também alguns integrantes da comissão técnica, staff, assessoria de imprensa do Flamengo, um pouco até revoltados, acima do tom. 'Nunca vi um negócio desse, que absurdo!'. 'Pô, meu irmão, nunca vi nada disso. Pô, luz apagada, caixa de som lá no talo, brincadeira isso'. Houve uma revolta por parte do Flamengo em relação a isso.