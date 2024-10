PVC: Culpa da eliminação do Corinthians não é do Ramón Díaz

O Corinthians tem uma sucessão de erros no ano inteiro. O técnico pega essa sucessão de erros e ele não consegue livrar dela. Comete alguns deles, eu estou de acordo. Mas a culpa hoje não é do técnico. Basta dizer que ele é o terceiro técnico do Corinthians no ano. Paulo Vinícius Coelho

Provocação? Hernan explica luzes apagadas e som no vestiário do Flamengo

Também no De Primeira, o colunista André Hernan contou que, segundo o Corinthians, o apagão de energia ocorrido no vestiário do Flamengo foi um problema momentâneo, e o som alto ouvido pelos jogadores, consequência de uma ação de marketing na chegada da equipe na Neo Química Arena.

As duas situações irritaram os dirigentes do Flamengo, que reclamaram bastante após o apito final.

Na chegada do Corinthians, o Corinthians faz uma ação para o sócio-torcedor, fica um grupo de torcedores e os jogadores param para autógrafo, uma foto, e aí tem um som ambiente com cantos da torcida do Corinthians. (...)Aquilo é numa caixa de som que fica ecoando em todo o saguão da chegada do ônibus do Corinthians. Esse ambiente vaza para as salas e o vestiário visitante André Hernan

Falta de luz no vestiário

Hernan contou que o estafe do Flamengo ficou bastante irritado nos bastidores, e que o Corinthians negou que o som alto e a queda de luz tenham sido para provocar ou descentrar o rival.