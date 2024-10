Arsenal perde para o Bournemouth e desperdiça chance de liderar o Inglês

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado pela expulsão do zagueiro William Saliba, deixando o Arsenal com um a menos logo aos 29 minutos de jogo, após ele segurar Evanilson, que sairia cara a cara com o goleiro David Raya. Com um a mais, o Bournemouth cresceu, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa mesmo após boas chegadas de Antoine Semenyo.

Classificação e jogos Inglês

O segundo tempo teve um começo morno, mas as entradas de Justin Kluivert, Ryan Christie e Luis Sinisterra antes da metade da etapa final colocaram os mandantes no ataque. Coincidência ou não, os dois gols foram marcados por Kluivert e Christie.

Lances importantes

Arsenal com um a menos. Aos 26 minutos da primeira etapa, Saliba segurou o atacante brasileiro Evanilson, que sairia cara a cara com o goleiro do Arsenal. O zagueiro do Arsenal foi advertido com um cartão amarelo, mas após o juiz ir ao VAR, o francês acabou expulso direto por impedir uma chance clara de gol.

Paredão Raya. Com um a menos, sobrou para o goleiro David Raya segurar o placar no primeiro tempo após dois ataques perigosos do Bournemouth. Em jogada de Semenyo aos 35 minutos, o atacante limpa dois jogadores do Arsenal, avança e chuta forte, para uma defesa sensacional do goleiro espanhol. Aos 40 minutos, em mais uma jogada de Semenyo, o atacante cruzou rasteiro, Raya deixou a bola escapar e sobrou para Tavernier dentro da área, obrigando Raya a fazer mais uma boa defesa.