O Botafogo sucumbiu no segundo tempo

Só quem ignora noções mínimas de fisiologia minimiza o desafio posto aos campeões brasileiros e da Libertadores.

No 75° jogo da temporada, no quinto em 16 dias, depois de superar o Palmeiras, em São Paulo; o Atlético Mineiro, em Buenos Aires; o Internacional, em Porto Alegre; depois da festa relâmpago no Rio de Janeiro para comemorar o título nacional após vencer o São Paulo, o time viaja para o Qatar, chega na noite da segunda-feira e entra em campo 48 horas com fuso horário de seis horas para superar, além do rival Pachuca, há um mês só voltado para o jogo e no Qatar desde a sexta-feira, jet lag já vencido.

