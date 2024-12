Rebeca Andrade e Caio Bonfim vencem como melhores atletas; veja premiações do Prêmio Brasil Olímpico

Na noite desta quarta-feira, no no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, ocorreu o evento do Prêmio Brasil Olímpico, que destaca os principais atletas brasileiros do ano. A maior premiação da noite, o Troféu Rei Pelé, de melhor atleta do ano, teve como vencedores os medalhistas Caio Bonfim (marcha atlética) e Rebeca Andrade (ginástica artística).

Em um feito histórico para a ginástica brasileira, Rebeca Andrade subiu ao pódio mais alto no solo em Paris-2024, superando a lendária Simone Biles. Além do ouro no solo, a brasileira conquistou a prata no salto e no individual geral. Com sua performance excepcional, Rebeca contribuiu de forma decisiva para a conquista da medalha de bronze por equipes, um marco inédito para o país. Ela é a maior medalhista da história do Brasil, com seis pódios.

"É uma conquista muito especial em um ano muito especial. Não poderia estar mais grata por tudo que aconteceu, agradecer minha família, minha equipe, minha rede de apoio. Obrigado COB e CBG por oferecer as melhores condições para a ginástica fazer história", disse Rebeca por meio de vídeo. A atleta, que também faturou o prêmio de melhor de sua modalidade, não esteve presente na cerimônia.