Rony diz que não recebeu ofertas e deixa futuro em aberto no Palmeiras

O atacante Rony, do Palmeiras, ainda evita cravar os próximos passos de sua carreira. O jogador concedeu entrevista e deixou o seu futuro em aberto no clube alviverde. Seu contrato vai até o final de 2026.

Rony ressaltou que possui vínculo com o Alviverde e disse que ainda não recebeu nenhuma oferta. Ele, todavia, falou que seu futuro "está nas mãos de Deus".

"Cara, o meu futuro está nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Todas as pessoas me perguntam, eu falo que enquanto não me mandarem embora, estou aqui [no Palmeiras]. Eu tenho contrato, vou cumprir meu contrato enquanto não me mandarem embora. Mas, até agora não tem nada", disse ao canal do André Hernan.