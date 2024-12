Estêvão dá show e é ovacionado em jogo beneficente na Vila Viva Sorte

Nesta quarta-feira, a Vila Viva Sorte foi palco de um jogo especial. O ex-jogador Narciso organizou o Natal Sem Fome, uma partida beneficente para arrecadar alimento para entidades assistenciais da Baixada Santista.

O amistoso reuniu nomes como Claudinho, do Zenit, Matheus Bidu, do Corinthians, e Estêvão, do Palmeiras. A joia do Verdão, aliás, foi quem mais chamou atenção dos torcedores. Os fãs ovacionaram o atacante, que foi um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

A equipe de Estêvão, inclusive, foi a vencedora do jogo. Com show da Cria da Academia, o time amarelo venceu o azul por 11 a 5.