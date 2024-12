Estêvão diz que não gosta de ser comparado a Neymar: 'Não estou pronto'

Estêvão disse que não gosta das comparações com Neymar.

O que aconteceu

Estêvão voltou a destacar a idolatria que tem por Neymar, mas não quer comparações com o atacante do Al-Hilal.

O jogador do Palmeiras e futuro reforço do Chelsea entende que ainda não está pronto, apesar de ser destaque do Campeonato Brasileiro com 17 anos.