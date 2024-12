Estêvão cita idolatria por Neymar após jogo na Vila, mas evita comparações

Estêvão foi o grande nome do Natal Sem Fome, jogo beneficente realizado na Vila Viva Sorte nesta quarta-feira. O atacante do Palmeiras foi ovacionado pelo público e celebrou a oportunidade de jogar no estádio do Santos.

"A Vila é um estádio histórico. Vários jogadores jogaram aqui, inclusive o Neymar, que é meu ídolo. Ele teve um impacto enorme nessa geração. Estou muito feliz de estar aqui e com o apoio da torcida", comentou.

O jogador de 17 anos, aliás, falou sobre a sua inspiração em Neymar, mas destacou que não gosta de ser comparado ao atual atleta do Al-Hilal.