Flamengo detona arbitragem e divulga vídeo com supostos erros contra o time

O Flamengo fez um vídeo com diversos lances em que considera que houve erros de arbitragem contra a equipe rubro-negra em competições da CBF (assista abaixo).

O que aconteceu

O Fla reclamou de seis lances ao todo, com 24 minutos de duração. As partidas com as jogadas em questão foram disputadas pelo Brasileirão ou Copa do Brasil.

O vídeo publicado pelo clube contém críticas e ironias à arbitragem brasileira. Três funcionários da Fla TV participaram da gravação e deram suas opiniões sobre os lances.