Cavani fala de críticas de jogadores a Bielsa: 'Inútil perder tempo'

Suárez relatou relação complicada entre Bielsa e jogadores do Uruguai. Em entrevista ao canal DSports, o ídolo uruguaio disse que jogadores fizeram uma reunião para que o treinador fizesse o "mínimo" por eles: "Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia".

Valverde concordou com Suárez, quando o ídolo uruguaio falou sobre jogadores não receberem nem bom dia do treinador. Dias depois, o atacante do Athletico e do Uruguai, Agustín Canobbio também falou sobre o que sentia em relação a Bielsa. "Teve muita falta de respeito, constantemente. Eu sou um cara muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi", disse o ponta, em entrevista ao programa Minuto 1.

Paz selada entre jogadores e treinador

Segundo o El País, uma reunião foi feita no último dia 8 entre dirigentes e jogadores. Jorge Giordano, diretor técnico, Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), e Matías Pérez, membro do Comitê Executivo da AUF, formaram encontro com os jogadores José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández e Nicolás de la Cruz para entender as opiniões dos atletas acerca do ambiente com o treinador Marcelo Bielsa.

No dia 9, ocorreu uma nova reunião com os atletas e com a participação de Bielsa. A conversa foi positiva e o técnico soube ouvir o lado dos jogadores, para que fosse encontrada uma solução para a situação, apurou o portal.