Soteldo alfineta Messi por discussão em jogo: 'Não parava de falar'

O atacante Yeferson Soteldo, do Grêmio, comentou a discussão que teve com Lionel Messi durante o empate entre Venezuela e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O que aconteceu

O venezuelano disse que foi Messi quem começou a desavença entre eles em campo: "Ele que não parava de falar". Ele falou sobre o assunto em transmissão ao vivo, após ser perguntado se teria dito que a Albiceleste "recebeu" a Copa do Qatar. A declaração repercutiu na imprensa argentina.

Soteldo afirmou que afastou o braço do craque argentino para que "ficasse sério". Durante o bate-boca, Messi colocou a mão na nuca do venezuelano, que respondeu com um tapa no antebraço.