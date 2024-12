Talles Magno relembra chegada ao Corinthians: "Tremi muito na estreia"

"Falei com Fabinho (Soldado), Ramón (Díaz), Emiliano (Díaz), eles me deram muita força. Não vinha bem lá (New York City), fiz um ano anterior muito bom, mas em 2024 o time mudou de treinador. Ele não me colocava para jogar, contratou gente... Eu jogava 10, 15 minutos. Nesse período eu queria sair e quando chegou o Corinthians, eu falei 'é lá, vambora'", complementou.

Talles estreou no dia 10 de agosto, contra o Red Bull Bragantino. O atleta anotou o gol de empate do Timão nos minutos finais logo em seu primeiro jogo, mas, para isso, teve que superar o nervosismo que tomou conta de seu corpo 24 horas antes do duelo em Itaquera.

"Na minha estreia também estava muito nervoso. Era aquela incerteza, não sabia como eu jogaria. Eu tinha psicólogos, mas não tinha mentoria fixa. E na minha estreia, estava muito nervoso, tremendo muito. No dia anterior, deu 20h, 21h, entrei na mentoria muito nervoso, tremendo, saí da mentoria às 2h. E isso foi me acalmando. Tinha medo de errar, eu não treinei com o grupo antes da estreia. Saí do New York, pisei aqui e dois dias depois eu fui para o jogo, não treinei. A confiança estava baixa", disse Talles, que foi se soltando ao longo do confronto até balançar as redes.

O contrato de empréstimo de Talles Magno com o Corinthians vai até junho de 2025, mas o clube já trabalha para estender o vínculo. O atleta tem o interesse em seguir no Timão e a diretoria avalia positivamente seus primeiros meses no Parque São Jorge.

Em 2024, Talles Magno disputou 19 jogos com a camisa do Corinthians, sendo 10 como titular, com três gols e duas assistências anotadas.