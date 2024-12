Sakamoto supera João Reis e fica mais perto da vaga na semifinal da Procopio Cup

O tenista Pedro Sakamoto derrotou João Lucas Reis por 7/6(7) 6/2, anotou a segunda vitória no torneio e assumiu a liderança do Grupo Fuad Mattar. Além disso, ficou mais próximo de garantir a vaga nas semifinais da Procopio Cup, torneio que vale vaga para o Rio Open- ATP 500 que acontece em fevereiro, no Rio de Janeiro.

Na fase de grupos até sexta-feira, as partidas começam a partir das 18h (de Brasília). Já no sábado (semifinais) e domingo (finais), os jogos acontecem a partir das 12h. Todas as partidas terão transmissão no site www.rioopen.com e no domingo, a final terá também transmissão do SporTV.

"É sempre importante somar vitórias, o torneio está bem disputado, todo mundo está jogando bem. Conheço bem o João, já sabia que seria um jogo duro. Consegui seguir focado durante o jogo todo, me manter tranquilo e acreditar no modo de jogo que planejei antes. Isso me deu tranquilidade nas horas mais importantes", comentou Sakamoto.