Ronaldinho e atacante do Corinthians marcam em jogo beneficente no Paraná

Nesta quarta-feira, no Estádio do Café, em Londrina (PR), diversos jogadores e artistas participaram do Agroplay 2º Futebol Solidário, jogo beneficente pós-temporada. O grande destaque foi o ex-jogador Ronaldinho, que anotou um belo gol de falta. Jogadores de Corinthians e São Paulo também marcaram presença.

O jogo disputado entre as equipes Agro (verde) e Play (branco) contou com 23 gols. A equipe verde, de Ronaldinho, venceu por 12 a 11 a equipe branca, de Matheuzinho e Pedro Henrique, do Corinthians.

Ronaldinho marcou um gol de falta, no primeiro tempo. Na segunda tentativa - já que na primeira o cantos Felipe Araújo tirou em cima da linha -, o ex-jogador, de perna direita, conseguiu colocar a bola com perfeição no canto inferior esquerdo da meta.