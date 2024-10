Quem sai fortalecido e quem perde espaço na seleção? Colunistas debatem

Quem perdeu espaço certamente foi o Endrick. Ele não conseguiu na ausência do Vini Junior ou na ausência do Pedro [ter espaço]. Cada vez que as portas se abrem no ataque do Brasil, elas se fecham para o Endrick. [...] Quem sai fortalecido são esses jogadores que tem sido mencionados: Igor Jesus, Luiz Henrique e Gerson - que devia ser titular, joga muito mais que o Paquetá - e alguns jogadores na lateral, que vão dando esperança em uma posição que temos sofrido.

Alicia Klein

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Quem perdeu muito foi o Paquetá e o Rodrygo. O Paquetá, para mim, é o caso de se pensar em não convocar mais. Ele não está jogando bulhufas e pode criar um mal-estar se ficar no grupo e não for titular. Acho que o melhor que o Dorival faz é deixar o Paquetá resolver a vida lá fora e botar o Gerson, que está muito bem. O Rodrygo, para mim, é uma grande decepção. Não jogou bulhufas em nenhum dos dois jogos. Tudo bem que ele jogou na ponta esquerda, mas achei que foi muito mal. E os ganhadores são os jogadores do Botafogo e o Gerson.

Renato Maurício Prado

