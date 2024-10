Medalhões descem, surpresas sobem: o termômetro da seleção sem Vini Jr.

Bento, Weverton, Fabricio Bruno, Beraldo e Alex Telles não foram utilizados.

Perderam espaço

Além de Danilo e Paquetá, André e Endrick ganharam menos minutos nessa Data Fifa.

Titular contra o Chile, André perdeu a vaga para Bruno Guimarães e só entrou no segundo tempo diante do Peru.

Já Endrick ficou no banco para o estreante Igor Jesus e só entrou na parte final dos jogos das Eliminatórias.

Substituto do lesionado Alisson, Ederson foi mal no gol do Chile, mas participou da construção do segundo gol em Santiago. Já Marquinhos e Gabriel Magalhães foram pouco exigidos e deram conta do recado na ausência dos cortados Éder Militão e Bremer.