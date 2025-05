Raphinha exalta Ancelotti e critica falta de tempo aos técnicos da seleção

Raphinha falou sobre a chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira e saiu em defesa dos técnicos que passaram recentemente pelo comando da equipe verde e amarela.

O que aconteceu

Em entrevista à ESPN, Raphinha exaltou Ancelotti e disse já ter conversado algumas vezes com o treinador. Na temporada atual, o Barcelona do atacante brasileiro enfrentou o Real Madrid do técnico italiano quatro vezes e venceu todos os jogos.