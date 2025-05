Real Madrid quer volta de Ancelotti após Copa de 2026, diz jornal

Apesar do possível retorno, o treinador será homenageado na última partida do Real Madrid pelo Espanhol. A partida contra a Real Sociedad será no dia 25 de maio, no Santiago Bernabéu, casa merengue.

Ancelotti assume a seleção brasileira no dia 26, e já fará a convocação para os jogos de junho das Eliminatórias. Nesta janela, o Brasil enfrentará o Equador e o Paraguai.

O italiano, porém, já trabalha em sua primeira pré-lista pela Amarelinha. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan foram à Madri conversar com Ancelotti.