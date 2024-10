Brasileiro vai se chocar com data Fifa em novembro; CBF tem solução parcial

A CBF tem um quebra-cabeça para resolver na próxima data Fifa: há conflito de datas com a 33ª rodada do Brasileirão. Por enquanto, a entidade só consegue prever soluções parciais para a rodada. Ou seja, alguns jogos que conseguirão sair do conflito com a agenda das seleções — não só a brasileira.

Qual a questão?

A 33ª rodada do Brasileirão está marcada para 13 de novembro. A data Fifa começa dia 11. O Brasil, inclusive, joga dia 14, contra a Venezuela, fora de casa.

Como "tempero" para a situação, as finais da Copa do Brasil estão marcadas para 3 e 10 de novembro.