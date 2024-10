Seleção de Dorival enfrenta o Peru sem figurinhas carimbadas após 11 jogos

O lateral-direito ganhou pontos com o treinador por ter características defensivas — há anos também joga como zagueiro —, ajudar na saída de bola e exercer uma liderança entre os jogadores que fizeram dele o capitão.

Não podemos esquecer que joga há 11 anos na Europa, nos principais clubes. No Brasil temos dificuldade de entender isso. É impressionante o que o Danilo ajuda, auxilia e contribui para todos nós em todos os sentidos. Teve uma longa conversa com o Vanderson ontem, se preocupa a todo momento em ajudar, buscar correções no que precisamos Dorival, sobre Danilo

O meio-campista do West Ham, por sua vez, é visto como um jogador polivalente no meio-campo, com bom passe e qualidade técnica para fazer o jogo fluir até o ataque. Contra o Chile, pela primeira vez sob o comando de Dorival, ele jogou como segundo volante.

Os dois foram criticados na partida contra os chilenos, apesar da vitória brasileira por 2 a 1. Paquetá saiu no intervalo.

Danilo falhou no gol chileno e deu pouco apoio ao ataque. Contra o Peru, ele dá lugar a Vanderson, lateral do Mônaco, que está acostumado a atacar mais e joga regularmente como ala.

Paquetá, voltando à posição em que atuou na Copa do Mundo, também não rendeu e ainda levou um cartão amarelo, que o tirou do jogo contra o Peru. A suspensão antecipa um movimento que também vinha sendo estudado pela comissão técnica: tirar o meio-campista da equipe titular.