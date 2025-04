Espanha assume a vice-liderança no ranking da Fifa; Brasil é quinto

A seleção brasileira, que venceu a Colômbia (2 a 1) e perdeu para a Argentina (4 a 1) nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, conquistou apenas 0,18 ponto e permaneceu na 5ª posição, com 1776,03. A Inglaterra, com 1819.20 pontos, é a quarta colocada.

A outra mudança no top-10 foi a Holanda, que somou 4,89 pontos e assumiu a 6ª posição, deixando Portugal, que perdeu 6,04, na 7ª colocação. A próxima atualização do ranking de seleções masculinas da Fifa vai acontecer no dia 9 de julho, depois da próxima Data Fifa.

Veja o top-10 do ranking